Del “nuestro partido no fue malo” a “la idea es seguir jugando igual”: las desacertadas frases de Berizzo

Paraguay jugó otro mal partido aunque Eduardo Berizzo no reconozca. Sin autocrítica y ciego en la reiterada inclusión de Gastón Giménez, quien no rinde, el entrenador brindó una vergonzosa conferencia. El técnico habló nuevamente de las virtudes de la selección, que contra Uruguay no fueron vistas. Además, perdió a Miguel Almirón. A pesar de todo, la Albirroja está en cuartos y enfrentará el viernes a Perú.