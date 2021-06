¿Qué dijo Berizzo de la lesión que sufrió Miguel Almirón?

Paraguay no solo perdió el partido contra Uruguay, sino que también se quedó sin Miguel Almirón. En principio, el llanto del jugador al salir del campo y observar el resto del juego desde el banco de suplentes delatan que la lesión muscular es grave y puede desafectar al zurdo de los cuartos de final de la Copa América 2021. El ofensivo del Newcastle sintió un tirón en el posterior izquierdo cuando habilitó, exigiendo la pierna, a Gabriel Ávalos.

En la conferencia posterior al 0-1 contra la Celeste, que dejó tercera a la Albirroja, Eduardo Berizzo mencionó que la lesión de Almirón es un “estiramiento”, pero no confirmó ni descartó la presencia del atacante en el próximo duelo, el viernes a las 17:00 contra Perú. “Lo de Miguel ha sido un estiramiento, ojalá no sea nada y pueda ser partícipe del partido del viernes”, explicó el entrenador, que también agregó que no citará a ningún jugador en reemplazo de Antonio Bareiro.