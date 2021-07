Balbuena: “Sacamos cosas positivas de la Copa América”

Comenzó la charla recordando sus días en el Cerro Porteño de Presidente Franco. “Recuerdo todas las cosas que pasamos en Cerro Porteño de Presidente Franco, no solo en primera, sino en el ascenso. No pudimos subir en el 2009 y 2010, sí lo logramos en el 2011”, dijo Balbuena a la 730 AM, ABC Cardinal.

Señaló que en Inglaterra siempre cobraba al día y también confirmó porque decidió ir a Rusia. “En Inglaterra te pagan al día. Por mail recibí que te depositan tu plata. Me decidí por Rusia porque uno siempre busca como en todos los ámbitos una mejora económica, eso influyó, pero también lo deportivo con quienes estuve en contacto ya antes de la Copa América. Quieren armar un equipo competitivo para ganar la liga y jugar la Champions. Me gustó la filosofía del entrenador, me dieron buenas referencias”.

Habló de su contrato y el video de presentación. “El contrato es por 4 años, estuve tres temporadas en el West Ham. La gente de prensa del club me pidió para hacer el video de representación. Desde el primer día me recibieron bien. La recepción de los compañeros y el técnico fue excelente aquí en Austria donde se hace la pretemporada”.

Después habló sobre la selección en la Copa América de Brasil. “La Copa América se sacaron varias cosas positivas y nos sirvió para compartir más tiempo juntos, todo este tiempo fue muy bueno, sabiendo que tenemos cosas por mejorar, pero hay más cosas positivas que negativas y nos da confianza para lo que se viene en setiembre. Por cómo nos manejamos dentro y fuera del grupo nos da confianza de lograr los resultados”.

Mencionó que todos pueden jugar en la selección y que fue decisión del técnico que él no lo haga. “Decisión del técnico, a la selección nos vamos sin la camiseta de nuestros clubes y cualquiera puede jugar. Uno no se puede enojar porque no juega”.

“Hay muchas cosas, la selección está por encima de cualquier jugador, el que va a la selección es porque está preparado para jugar y esa mentalidad tenemos todos. Muchas cosas renunciamos para ir a la selección y la gente no ve. Estuvimos 50 días concentrados, sin ver a la familia, no tuvimos vacaciones, todos queremos estar en la selección porque hay un buen ambiente”.

Sobre las expresiones de Miguel Almirón, dijo. “Todos le conocemos a Miguel Almirón, saben como es, se mal interpretó lo que quiso decir o expreso mal el mensaje, el no tiene ninguna maldad, estamos tranquilos, las criticas siempre van a estar, respetamos lo que todos opinan porque son cosas que se escapan de nuestras manos, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de lo que hacemos en los entrenamientos”.

Por último, dijo que en Sudamérica todo está muy parejo. “Aquí está todo muy parejo y la Copa América demostró eso, cualquiera te puede complicar. Tenemos confianza dentro del grupo con el cuerpo técnico porque lo que hacemos en los entrenamientos, hacemos en la cancha, a veces sale y a veces no, trabajamos para ganar, pero el rival también juega”, concluyó.