¿Quiénes están habilitados para el retorno a los estadios?

“El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en coordinación con la Secretaría Nacional de Deportes podrá autorizar la presencia de público en los estadios, conforme con el protocolo previamente aprobado por la cartera sanitaria”, señaló el Gobierno Nacional en el Decreto N° 5885. Los hinchas están oficialmente autorizados a regresar a las canchas, pero no todos están habilitados. El Ministerio de Salud determinó que a los escenarios podrán ingresar solamente las personas que tienen las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y las que fueron inmunizadas con una dosis.

“Lamentablemente los que no recibieron ni una sola dosis de la vacuna, no podrán ir a los estadios ni siquiera con el test negativo. Se los considera vulnerables”, confirmó la Dra. Adriana Amarilla al Cardinal Deportivo. En el caso de los espectadores vacunados con ambas dosis (o monodosis), estos no realizarán las pruebas de covid-19, mientras que los aficionados que solo recibieron la primera, deberán obligatoriamente superar los test de la enfermedad. “Serán veinticuatro horas antes si es un test rápido o si es un PCR puede llevar más tiempo”, agregó la directora de promoción de la salud.

Cada estadio de la Primera División, categoría por la comenzará la apertura de los recintos, por decisión de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), contará con la disponibilidad del veinte por ciento de cada sector. “Los estadios podrán habilitar el veinte por ciento de cada sector para la vuelta del público a los eventos deportivos”, destacó la Dra. Amarilla. Después de las pruebas piloto realizadas en seis cotejos del torneo Clausura y en dos encuentros de copas internacionales, el retorno de los fanáticos sería en la séptima jornada, es decir, este fin de semana.