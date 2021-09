Berizzo: “A veces la atención está demasiado puesta en el rumor”

A raíz de los malos resultados, la silla de Eduardo Berizzo, seleccionador de Paraguay, tambaleó. La victoria ante Venezuela le permite tener de cierta manera un nuevo crédito. Ante este contexto, el DT dijo: " A veces la atención está demasiado puesta en el rumor, en el run run. Hablemos de fútbol que es lo que importa. Hace tiempo no se conseguía una vitoria de local”.

“Lo que pase conmigo no tiene mucho significado para lo que buscamos. A veces la discusión se centra en el entrenador. Ganamos después de mucho tiempo en casa (...) No venimos de una realidad exactamente buena, hace dos mundiales que no vamos”, añadió.

En conferencia de prensa, insistió en que “a veces la discusión se centra en el conflicto” y que pese a esto, el grupo, “aún con presión demostró que sabemos jugar al fútbol y ganamos con autoridad”. La Albirroja derrotó por 2-1 a Venezuela pero sigue fuera de los puestos mundialistas.

También dejó sentada su posición con relación a la disputa de este combo de eliminatorias sin jugadores que se desempeñan en Inglaterra. “Quiero dejar sentada una posición, a mi me pareció una cosa nefasta haber jugado esta fecha con futbolistas que no vinieron, adulterando la clasificación. Lo digo ahora, si lo decía dos días atrás iban a interpretar como excusa, nos bancamos la ausencia de nuestro jugador Miguel Almirón. Pero no hablo de nuestro jugador, hablo de la competencia que se vio adulterada porque equipos contaron con futbolistas, otros no contaron con futbolistas y hay una cosa peor que tampoco nadie ha dicho en todos los artículos de prensa es que se vulneró el derecho de las diez federaciones sudamericanas de convocar a sus jugadores con libertad y otro peor que se vulneró el derecho de un futbolista de representar a su país. No se porqué en dimos una respuesta contundente y en setiembre jugamos, a lo mejor alguien me lo podrá explicar, pero ya le dejo sentado que yo, Eduardo Berizzo particularmente estoy en contra de jugar cuando la competencia se ve adulterada por la falta de un futbolista de mi rival, no mio, de mi rival. Si todos los seleccionadores, los diez, no podemos escoger a nuestros jugadores con libertad y eso hace que la competencia sea equitativa para todos, está adulterada y si encima los futbolistas no pueden ejercer su sano derecho de representar a su país, que alguien que debe velar por sus derechos salga a explicarnos porque a sucedido esto”.