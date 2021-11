El COP llamó a conferencia por “el peligro” de Asunción 2022

Asunción, sede de la próxima edición de los Juegos Odesur, está muy cerca de renunciar nuevamente a la organización del evento multideportivo. “Los Juegos corren peligro inminente”, reveló Camilo Pérez a ABC sobre la situación del certamen, programado para octubre de 2022. En el Presupuesto General de la Nación para el próximo año, los fondos para la competencia fueron destinados para otros rubros, según Fátima Morales.

“Si no se consigue otro fondeo (sic), que depende del Ministerio de Hacienda y del Parlamento, si no hay un fondeo adicional que no sea del Fonacide, tenemos que bajarnos de los Juegos, porque no tenemos como continuar las obras”, comentó la ministra de Deportes, que mantendrá una reunión este jueves a las 11:00 con las autoridades del Ministerio de Hacienda con el fin de solucionar el problema que puede bajar al país como en 2019.

El Comité Olímpico Paraguayo, a través de un comunicado en las redes sociales, convocó a los medios para una conferencia de prensa que tiene relación al drama de Asunción 2022. Con la presencia de Pérez, el presidente de la institución, los directivos brindarán más detalles sobre el estado de la organización de los Juegos Suramericanos, que hace dos años tuvo una crisis similar: el dinero fue direccionado a la construcción de un nuevo Hospital de Barrio Obrero.