Fútbol paraguayo: el Sub 19 y los 5 cambios para el Clausura

El fútbol paraguayo ingresa este jueves a la segunda parte de la temporada. Resistencia y Sol de América, en los Jardines del Kelito, es el primer partido del torneo Clausura, que tiene nuevas reglas: el Sub 19, implementado por primera vez desde 2014 hasta 2019, y los 5 cambios, normativa aprobada por la IFAB (International Football Association Board) en junio pasado.

Lea más: Resistencia y Sol de América abren el torneo Clausura 2022

En el caso del Sub 19 (los nacidos desde enero de 2003), la categoría debe sumar un total de 800 minutos en cada equipo durante las 22 jornadas del certamen. A diferencia de la primera vez, en la que el juvenil debía arrancar de titular, esta vez no hay obligación de que arranque en el once inicial. En caso de no cumplir, hay multa económica y pérdida de puntos.

Por su lado, el Consejo de la Divisional Profesional también oficializó el reglamento de las cinco modificaciones que cada entrenador puede realizar por partido. Como en todas las competencias que aplican el sistema, las sustituciones son en tres ventanas. A pesar de esta posibilidad, el organismo mantuvo la planilla en 18 jugadores, es decir, con 7 suplentes.