Guaireña: Derlys Cabañas, con salto de Primera

El Albiceleste, que desde este año tiene a Roberto Torres en el comando del plantel, se ajusta a su nueva realidad económica. En el actual mercado fichó a cinco futbolistas provenientes de la segunda categoría de nuestro fútbol, ya que Cabañas se suma a Ángel Lezcano (ex Rubio Ñu), Esteban Maidana (ex Fernando de la Mora), Éver Cáceres y Rodrigo Jesús López (ex Atyrá).

Otro que tiene todo acordado para llegar al Parque del Guairá es el joven delantero argentino Nicolás Gabriel Meaurio (19), quien será cedido por Racing de Avellaneda, club dueño de pase, a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra.

El club de Villarrica está cerca de cerrar la vinculación del zaguero uruguayo Paulo Fabián Lima Simoes (30), quien podría ser oficializado en los próximos días.