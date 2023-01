Sudamericano Sub 20: Estreno en el grupo de los favoritos

Paraguay, firme frente al reto

Después de las pésimas campañas en las tres anteriores ediciones del Sudamericano Sub 20, la selección paraguaya arranca esta noche en Colombia el desafío no solo de mejorar aquellas participaciones sino también volver a una Copa del Mundo Juvenil.

Paraguay jugó su último Mundial Sub 20 en Turquía 2013; después en el torneo de la Conmebol (2015 fue 6º), (2017 - 7º) y (2019 (8º), no le fue bien. En 2021 no se tuvo la competencia a raíz de la pandemia del covid y el certamen retorna este año.

El equipo paraguayo dirigido por el técnico Aldo Bobadilla se estrena esta noche, a las 21:30, en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, frente al local Colombia, en el grupo que tiene a los grandes favoritos a pelear por el título como Brasil, Argentina y el mismo seleccionado anfitrión.

La Albirroja menor registra nueve participaciones en mundiales de la categoría y la mejor campaña fue la cuarta posición en Argentina 2001.

Tras 4 años mirando a Indonesia

El Sudamericano Sub 20 de Colombia arranca hoy y marcará el regreso de un torneo continental que no se pudo disputar en 2021 por cuenta de la pandemia y los diez equipos de la Conmebol buscarán uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, que se disputará en mayo en Indonesia.

Pese a que las selecciones no contarán con muchas de sus figuras porque los clubes en los que juegan no están obligados a prestarlas atendiendo a que el torneo no se disputa en fecha FIFA, las expectativas son altas ya que igual asisten a la cita algunas de las principales promesas de la región. El Grupo de la muerte es el A.

El primer partido lo disputarán hoy Perú y Brasil, a las 19:00, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

La primera fase se disputará en los estadios Deportivo Cali y Pascual Guerrero de Cali. El hexagonal final se jugará en los estadios El Campín y Techo de Bogotá.

Rival, sin su figura

La selección colombiana perdió a su máxima figura, el delantero Jhon Durán, antes del debut en el Sudamericano Sub 20 frente a Paraguay porque su nuevo club, el Aston Villa, lo solicitó para “cumplir con los exámenes médicos y legalizar la documentación de trabajo”.

La FCF informó que en un principio se había acordado –por medio de la agencia que representa al juvenil– que el exjugador del Envigado y del Chicago Fire permanecería con el equipo cafetero. El Sudamericano Sub 20 no se juega bajo fecha FIFA y los clubes tienen la potestad de reincorporar a sus jugadores en el momento que consideren pertinente.