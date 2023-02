Se aguarda un carnaval azulgrana en Encarnación

Los hinchas azulgranas del sur y visitantes están ávidos de recibir al Ciclón, tal es así que de las 14.300 entradas habilitadas, más de 10.500 ya fueron adquiridas por los aficionados.

En cuanto a lo futbolístico, Francisco Arce, estaría manejando la posibilidad de incluir a Claudio Aquino, quien había ingresado en el segundo tiempo en el duelo del debut frente a Sportivo Ameliano, en el que aparte del gol de tiro libre, le agregó al equipo la variante de profundidad, de la que careció en la primera mitad. El apuntado a ser sacrificado sería Braian Samudio de rendimiento pobre en el estreno.

Por otra parte, el “Chiqui” seguiría apostando al juvenil defensor, Lucas Quintana (18), a quien hizo debutar en la zaga central acompañando a Juan Patiño.

Sobre el rendimiento de Quintana, el entrenador azulgrana aseguró que el defensor no jugó por la normativa Sub 20, sino por sus características. “Fue una determinación muy fina, entrenaron los dos (con Rodrigo Delvalle), Lucas no jugó por el reglamento. Se le vio muy determinante, es rápido y anticipador. Tuvo momentos en el que le costó, pero yo creo que cumplió dentro de lo que necesitábamos, no es fácil debutar con 18 años y con un estadio así”, había manifestado el técnico luego del encuentro ante la “V azulada”.