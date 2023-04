Olimpia vs. Guaraní: Victoria aurinegra para alejar a Olimpia de la cima

Olimpia encaró este partido con muchas ausencias. Derlis González, Brian Montenegro, Facundo Bruera afuera por lesiones. Richard Ortiz expulsado en la fecha pasada fue otro que no estaba. En la zona de ofensiva estaba Guillermo Paiva acompañado de Hugo Fernández.

No fue una gran primera etapa, si bien los equipos trataron de ser intensos, no hubo muchas ideas al llegar al área rival. En Olimpia se notaba y mucho la ausencia de Derlis González más que nada ya que siempre el “10″ generaba las jugadas más claras para el decano cuando no había mucho.

Guaraní tuvo una ocasión, pero Olveira estuvo de buena forma para rechazar, el propio arquero uruguayo salió con todo en un contragolpe de los aurinegros. Allí se lesionó Olveira y tuvo que ingresar Juan Espínola en el arco de los franjeados. El primero que probó de media distancia fue Camacho, pero el balón se fue arriba.

En el segundo tiempo cambió un poco más el juego, Olimpia se hizo más ofensivo y cada ataque daba la sensación que podía llegar al gol. Guaraní se sentía como asfixiado por la marca de los jugadores decanos a pesar que el gol no llegaba.

Una de las jugadas clave del partido se produjo en la mitad de la cancha con la segunda amonestación de Gastón Gil Romero que dejó con diez a su equipo a pesar de las protestas porque el argentino señaló que no tocó a Torres. A partir de ahí era ver qué hacía Olimpia.

Los decanos no pudieron llegar a marcar la diferencia con uno más en el campo de juego a pesar de los cambios ordenados por Diego Aguirre. Es más, a los 84 minutos salió el contragolpe de Guaraní por la izquierda. Romeo Benítez se llevó la pelota, dio el pase al medio, Borja alargó para Raúl Cáceres que sacó un remate por bajo para vencer a Espínola y poner el primero.

Las cosas se equipararon en cuanto a los jugadores porque Mateo Gamarra se fue expulsado y ya Olimpia no tuvo tiempo ni siquiera de llegar a la igualdad. El partido se fue con la victoria de Guaraní y con un Olimpia que está quedando cada vez más lejos del líder Libertad.