Un adelanto en tres fechas del torneo Apertura

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó ayer las fechas 11, 12 (adelanto) y 13 del torneo Apertura, y quedó así:

* Fecha 11. Sábado 8 de abril (17:00): Nacional vs. Sportivo Trinidense, Defensores del Chaco, y (19:30) Sportivo Luqueño vs. Guaireña, Feliciano Cáceres. Domingo 9 de abril: (17:00) Resistencia vs. Olimpia, Defensores del Chaco, (19:30) Cerro Porteño vs. Tacuary, La Nueva Olla. Lunes 10 de abril: (18:00) Ameliano vs. Libertad, Manuel Ferreira, (20:30) Guaraní vs. General Caballero JLM, Rogelio S. Livieres.

* Fecha 12. Martes 11 de abril: (19:30) Nacional vs. Guaireña, Martín Torres, Miércoles 12 de abril: (18:00) Sportivo Luqueño vs. Olimpia, Defensores del Chaco, (20:30) Tacuary vs. Sportivo Trinidense, Luis Alfonso Giagni.. Jueves 13 de abril: (18:00) Ameliano vs. Cerro Porteño, Defensores del Chaco, (20:30) Guaraní vs. Libertad, Rogelio S. Livieres. Viernes 14 de abril: (19:00) Resistencia vs. General Caballero JLM, Luis Alfonso Giagni.

* Fecha 13. Sábado 15 de abril: (17:00) Guaireña vs. Tacuary, Parque del Guairá, (19:30) Olimpia vs. Nacional, Mabnuel Ferreira. Domingo 16 de abril: (18:00) Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense, La Nueva Olla, (20:30) Ameliano vs. Guaraní, Matín Torres. Lunes 17 de abril: (18:00) Libertad vs. Resistencia, La Huerta, (20:30) General Caballero JLM vs. Sportivo Luqueño, Ka’arendy.