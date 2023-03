Matías Segovia al Botafogo: “Muy contento, pero sigo sin poder creer”

Matías Segovia continuará la joven carrera de jugador en el Brasil. En la noche del jueves, Guaraní y Botafogo de Río de Janeiro acordaron el traspaso del futbolista: el club en el que milita Roberto Jr. Fernández adquirió el sesenta por ciento del pase del mediapunta, que firmará un contrato por cuatro temporadas (hasta diciembre de 2026).

Antes de volar rumbo al vecino país, Segovia conversó con ABC TV y expresó que sigue “sin poder creer”. “Estoy muy contento, ayer (jueves) me entere de todo esto. Sigo sin poder creer, pero me toca ir a otro país, a otro fútbol”, mencionó el paranaense. “A las cinco me avisó mi representante. Me tomó por sorpresa. Cuando me dijeron la noticia no creía”, agregó.

Segovia fue desafectado del partido contra Olimpia, este viernes a las 20:30, por la décima fecha del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. “Quería estar para el partido contra Olimpia, pero lastimosamente no puede. Me toca ir a otro lugar”, señaló el zurdo de 20 años, que calificó el traspaso al fútbol brasileño como “un logro importante para mi carrera”.

