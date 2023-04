Empate en Villa Elisa, era para más goles

Cansados de desperdiciar, se repartieron un punto

Sin especulaciones el partido arrancó con los equipos pensando en el arco rival. Buen manejo de balón de los de Mallorquín que usando los laterales y la capacidad de aceleración de sus volantes externos fue acercándose al área contraria.

Y capitalizó la primera ocasión para anotar el tanto apertura en un poco más de 10 minutos. Disparo potente de Hauche que rebotó del arquero y tras un desvío, le quedó el esférico a Sanguina que empujó a la red su chance para el festejo rojo en Villa Elisa.

Resistencia no tardó en llegar de manera amenazante y presionó bien arriba para cruzar balones para buscar forzar los errores defensivos y ensayar varios remates sin puntería. General no pudo inquietar con claridad y sus avances no progresaban, dando oportunidad a que el cuadro del Bajo siga insistiendo hasta encontrar la igualdad.

Córner desde la derecha en el que el arquero Arévalos atrapa la pelota pero la suelte de manera increíble y que el argentino Da Silva pueda dar el toque justo para el tanto del empate en la recta final del primer tiempo.

En la siguiente etapa, el conjunto local tuvo varias oportunidades y tras su error en el gol, el golero Arévalos fue importante para que no llegue otro tanto celeste. Del otro lado, los de Mallorquín también rondaron con buenas ocasiones pero sin pegada para volver a golpear. Se sucedían las chances para marcar pero el arquero visitante se volvía determinante para defender las posibilidades del equipo de Orteman.

También Arzamendia su colega en el puesto, supo estar atento con los movimientos de los delanteros rivales para tener una actuación sobria de esa manera cuidar el resultado. Ambos lo pudieron ganar sobre el final pero estaba claro que ya con el empate a uno era suficiente.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)