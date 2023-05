“Estamos en un momento difícil, esa es la realidad”, reconoce Sava

“No voy a opinar de los árbitros, es más de lo mismo. Fue un partido parejo, no estuvimos bien, no fue lo mejor de parte nuestra. Hemos hecho partidos muy buenos, estos últimos no”, así arrancó la conferencia de prensa el entrenador de Cerro Porteño Facundo Sava, tras la derrota 2-1 frente a Nacional por la fecha 20 del Apertura.

Según el entrandor argentino, este mal momento comenzó a evidenciarse tras la derrota ante Bolívar. “Tuvimos un bajón desde el partido con Bolívar (derrota 4-0 en La Nueva Olla por Copa Libertadores). Desde allí nos ha costado levantarnos. Hay que ver como sigue esto, hay que levantar porque tenemos otro partido y el equipo debe demostrarlo”

Seguido, el entrenador azulgrana explicó: “Hablamos con los jugadores de lo que nos pasa, tratamos de corregirlos. Perdimos el peso arriba, nos faltó la energía para atacar y desbordar, estamos en un momento difícil, esa es la realidad”

Consultado sobre la ausencia de varios jugadores para este encuentro, el Colorado comentó: “Claudio Aquino tuvo un problema en los gemelos, no quisimos arriesgarlo. Tenemos cuatros a cinco casos de influenza (en el plantel)”.

Para finalizar, el técnico del Ciclón apuntó que una de las situaciones que más afectó fue la larga ausencia de Patiño: “La lesión de Patiño nos complicó mucho. Tuvimos que poner ahí a Robert (Piris Da Motta) que lo ha hecho muy bien. Hoy tampoco no pudo estar, sentía que esto nos podría pasar y eso lo estamos sufriendo”.