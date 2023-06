Resistencia vs. Guaireña FC: Guaireña gana puntos claves ante rival directo

El último juego de la fecha 21 ponía frente a frente a dos equipos de los más necesitados del Apertura, en el promedio están mal ubicados y tenían que sumar a como de lugar en el juego en Villa Elisa.

No fue un gran partido, amos equipos no jugaron bien y durante muchos minutos del partido no tuvimos emociones frente a los arcos. Los arqueros estaban con muy poco trabajo.

El que más buscó podemos decir fue Guaireña, los visitantes muy temprano tuvieron dos llegadas con cierto riesgo. Después el partido fue muy aburrido con una sola llegada de riesgo cuando Resistencia llegó con un remate que se fue afuera.

Guaireña fue muy efectivo en el partido ya que en una de sus primeras llegadas con verdadero peligro llegó al gol. Fue Rodrigo Alborno el que cruzó el balón en el área para anotar. Después cuando se iba el primer tiempo, José Verdún aprovechó un error de Villalba, se llevó el balón y colocó bien ante la salida del arquero para el segundo de Guaireña.

Nelson da Silva y Jorge Colmán ingresaron en Resistencia al inicio de la segunda etapa. Los celestes se pararon más arriba y fueron con todo en busca del descuento. Finochietto apareció de gran forma en un remate de Colmán que desvío al tiro de esquina.

Fueron minutos en los que los celestes fueron al ataque, Guaireña estaba agazapado y la primera situación de gol en la complementaria la tuvieron ellos. Edgar González tuvo el gol a disposición en un contragolpe, pero no definió de manera rápida y la defensa puso sacar. Fueron dos ataques similares que perdió González.

Guaireña renunció prácticamente al ataque porque Rosalino Toledo reemplazó a González, quedando Verdún solo en la ofensiva. Resistencia se hizo dueño de la pelota y Carlos Recalde metía cada vez más delanteros.

Aún así, los del barrio Ricardo Brugada no inquietaron a Finochietto que las veces que era llamado a participar lo hacía de gran forma. Una falta total de ideas del medio para arriba de los celestes.

Tuvo algunas posibilidades más Resistencia, pero Finochietto le dijo no a un buen remate de Pereira. El partido se fue con la victoria de Guaireña que suma puntos importantes en el promedio, Resistencia está cada vez más comprometido.