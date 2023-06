Mañana de domingo albirroja

En el estadio Defensores del Chaco, a las 10:30 es el horario confirmado del último encuentro de preparación del equipo albirrojo antes del arranque de las eliminatorias sudamericanas del Mundial México/Estados Unidos/Canadá 2026.

Mañana en rueda de prensa el técnico Guillermo Barros Schelotto dará a conocer la nómina de los convocados a este operativo mañanero del tercer domingo de junio. Pudo haber sido un par de amistosos, pero el DT priorizó disponer de mayor cantidad de días de entrenamiento con los que formarán parte del listado.

Entre arqueros

Las documentaciones de nacionalización del arquero brasileño, pero hijo de paraguaya, Carlos Miguel Coronel (New York Red Bulls de la MLS), no están aún finas y no podrá estar aún entre los citados. En ese rubro sí aparece de nuevo Santiago Rojas (Tigre de Argentina) y la otra cara es la del lateral Juan José Cáceres (23 años), actualmente en Lanús.