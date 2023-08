A Claudio le sacan la “22″ en Cerro Porteño

Lo que comenzó con el enojo por no ingresar en el partido del sábado frente al Sportivo Trinidense y no ser parte de la práctica del domingo, terminan en la rescisión del contrato de Cerro Porteño con Claudio Ezequiel Aquino (32 años).

Después de dos convocatorias por el técnico Diego Gavilán y que revió su postura y no mandó a la cancha a Aquino, este en la tercera llamada ya no aceptó y no ingresó en el juego que tuvo al Ciclón de ganador por 4-1. El disgusto de Claudio no se le escapó a nadie, más cuando se saca de manera abrupta la casaca con la numeración 22 y va a un costado del banco con sus compañeros en cancha en la faena de conseguir la victoria que los ubica a un solo punto del puntero Libertad, cumplida la quinta fecha del torneo Clausura.

De hecho cuando saltaron los nombres que después no siguieron en el plantel ya se lo mencionó a Claudio, pero capeo la tormenta e incluso jugó contra Resistencia, fue el del gol de penal en el triunfo y después apareció en la Copa Paraguay frente al 24 de Setiembre. Juan Patiño, Alberto Espínola, Daniel Rivas Gabriel Báez y Antonio Galeano dejaron de pertenecer a la plantilla

La foja del “22″

Luego de dos temporadas en Guaraní, Claudio Aquino se une al Ciclón, en el que debutó contra Sol de América, en la 3ª fecha del torneo Apertura 2020, esa temporada anotó 27 partidos (6 goles).

En el recuento después de casi cuatro años, Aquino deja la foja azulgrana 141 partidos (33 anotaciones). De estos, 113 en campeonato caseros (29 goles), 26 en Copa Libertadores (4) y 2 en Copa Paraguay.

Cinco meses antes se va del barrio.