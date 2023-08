Gabriel Báez habló del mal momento que vivió en Cerro Porteño

Gabriel Báez fue uno de los cinco separados de Cerro Porteño después de la derrota 3-1 con Guaireña en la primera fecha del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. Días después, el futbolista rescindió y fichó por Nacional de Montevideo, que disputa los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Boca Juniors de Bruno Valdez.

Lea más: Cerro Porteño rescindirá a Claudio Aquino por los gestos

Báez tuvo un antes y un después en el Ciclón luego de la prematura expulsión contra Palmeiras por la cuarta fecha del certamen continental. A los 13 minutos, el argentino metió un planchazo y vio la roja a instancias del VAR. El Azulgrana, que estaba obligado a ganar para mantener vivas las chances de clasificar a octavos de final, perdió 3-0 y quedó sentenciado.

Este lunes, Báez habló por primera vez del triste momento que vivió en el club de barrio Obrero. “Mi final fue complicado. Arrancamos el año muy bien porque entramos de la prelibertadores; le ganamos a Curicó Unido, jugué de central ahí. Le ganamos a Fortaleza de Brasil”, comentó el ex Sol de América en una entrevista al programa Punto Penal de Uruguay.

Lea más: La despedida de Gabriel Báez: “Gracias Cerro Porteño”

Gabriel Báez y la roja contra Palmeiras

“En la fase de grupos tuve yo una que me echaron a los quince minutos contra Palmeiras, y ese día me afectó, afectó a mi familia, que me digan cosas en la cancha, en la calle, silbidos y el jugador pierde la confianza y no es el mismo. Yo venía con la confianza muy alta, pero fui perdiendo confianza”, reconoció Báez, quien había llegado a pedido de Francisco Arce en 2022.

“En la última fecha que jugué, perdimos tres a uno. Recibo un llamado por teléfono, nunca me dijeron el motivo del porqué me hicieron entrenar contrarreloj. Creo que a ninguno de mis compañeros que dejaron afuera”, comentó sobre el llamado de la directiva para comunicar que tanto él como Juan Patiño, Alberto Espínola, Daniel Rivas y Antonio Galeano, estaban al margen.

Lea más: Cerro Porteño llegó a un acuerdo para rescindir con Gabriel Báez

Carrizo, clave para la ida a Nacional

“Cuando me llamaron de Cerro Porteño fue muy chocante porque me había mudado hace dos meses; mi nena en la escuela, mi señora conmigo y que te llamen y no te den motivos...”, lamentó Báez, quien reveló que fue Federico Carrizo clave para la ida al Bolso. “Un día Pachi llega al departamento, nos juntamos y me dice ‘¿sabés que Nacional busca lateral?´”, contó.