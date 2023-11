Formativas: semana de adelanto con primer campeón

Olimpia, en la Sub 17 de ganar se convertiría en campeón, pero el juego ante Sportivo Ameliano fue suspendido por el árbitro principal, debido a los incidentes registrados dentro del campo de juego. El marcador quedó pausado en 2-1 a favor del equipo franjeado a los 37 minutos de la segunda etapa.

La jornada se completa este miércoles, debido al partido de la Selección Nacional de mayores. Y la última fecha del torneo está prevista desarrollarse el fin de semana.

- Cartelera :

ZONA A

Cerro Porteño – Guaraní. En Parque Azulgrana (Ypané), martes: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00) y miércoles: Sub 16 (07:00). En Parque Guasu, martes: Sub 17 (07:00) y Sub 18 (09:00) y miércoles: Sub 19 (07:00).

Nacional – Libertad. En Juan B. Ruiz Díaz, martes: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00) y miércoles: Sub 16 (07:00). En Colegialito, martes: Sub 17 (07:00) y Sub 18 (09:00) y miércoles: Sub 19 (07:00).

Sportivo Ameliano – Olimpia. En Ameliano (Villeta), martes: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00) y miércoles: Sub 16 (07:00). En Complejo ODD (Villeta), martes: Sub 17 (07:00) y Sub 18 (09:00) y miércoles: Sub 19 (07:00).

ZONA B

Tacuary FBC – Sportivo Trinidense. En Parque Guasu, martes: Sub 14 y Sub 17 (07:00), Sub 15 y Sub 18 (09:00) y miércoles: Sub 16 (07:00) y Sub 19 (09:00).

General Caballero JLM – Sportivo Luqueño. En Parque Guasu, martes: Sub 14 y Sub 17 (07:00), Sub 15 y Sub 18 (09:00) y miércoles: Sub 16 (07:00) y Sub 19 (09:00).

Resistencia SC – Guaireña FC, miércoles. En Unión Ybyraro: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (27:00). En Guaraní de Villarrica: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

- Próxima y última fecha:

ZONA A

Nacional – Cerro Porteño

Guarnaí – Sportivo Ameliano

Olimpia – Libertad

ZONA B

General Caballero JLM - Tacaury FBC

Sportivo Trinidense – Resistencia SC

Guaireña FC – Sportivo Luqueño