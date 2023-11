Torneo Clausura: La despedida de Resistencia

Resistencia hará de local en el estadio Luis Alfonso Giagni, donde cumplirá su último partido en la categoría de honor frente a Sportivo Ameliano, juego que se pondrá en marcaha a las 20:30.

El conjunto del barrio Ricardo Brugada fue el primer conjunto descendido a la División Intermedia, en la que participará la próxima temporada luego de dos años en el círculo privilegiado.

La intención del elenco dirigido por Carlos Recalde es la de despedirse con una victoria, algo que no consiguen hace diez partidos, cuando venció 2-1 justamente a su rival de esta noche.

En ese camino, el cuadro Celeste cosechó dos empates y ocho derrotas.

En cuanto al conjunto que comanda el técnico Humberto García, la idea está puesta en obtener un triunfo que le permita sumar puntos que pueden ser importantes mirando la tabla de promedios del año próximo.

La V azulada es uno de los equipos que aseguró su participación en la Copa Sudamericana 2024, en la que en la primera fase tendrá que medirse a otro cuadro paraguayo en la búsqueda de avanzar a la fase de grupos.

La fecha se cerrará mañana con la disputa de tres encuentros en simultáneos, en los que se definirán el último cupo a la Libertadores y la Sudamericana.

Los enfrentamientos, a disputarse en simultáneo a las 19:30, son General Caballero JLM vs. Olimpia, Cerro Porteño vs. Guaraní y Luqueño vs. Nacional.