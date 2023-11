Exclusivo: La confesión de Derlis González sobre la fractura que sufrió

Derlis González y Saúl Salcedo ya no entrearon en los planes de Francisco Arce para las últimas dos fechas del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. Ambos futbolistas viajaron esta madrugada rumbo a Brasil para realizar controles y escuchar a otros doctores sobre el estado de recuperación que cada uno realiza a causa de lesiones en las rodillas.

Lea más: El mensaje de Richard Ortiz antes de finalizar la temporada

A diferencia de Salcedo, quien rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en noviembre de 2022, González sufrió una fractura de tibia de la pierna izquierda el 19 de marzo. El atacante estuvo fuera de las canchas hasta el 25 de agosto, cuando regresó ingresando en el segundo tiempo de la derrota 2-0 del Decano contra Fluminense por la Copa Libertadores.

Derlis González: “Es más bien para un control”

Antes de partir a Sao Paulo, Derlis habló en exclusiva con ABCTV. “Es más bien para un control, para algunos estudios que nos realizaremos después de la lesión que tuvimos. Más seria para un control y saber en qué venir y trabajar en estas vacaciones”, comentó González, quien puntualizó que viaja también por recomendación de Gustavo Gómez.

Lea más: La tabla a Copa Sudamericana: Olimpia, el segundo clasificado

González reveló que a pesar de haber vuelto a jugar no siente igual ambas piernas, admitiendo que “capaz un error mío de apresurarme también” sobre el retorno. “No sé si resentí, solo siento que aún no siento igual que la otra pierna. Eso estaba visto cuando me tocó volver pronto, capaz un error mío de apresurarme también”, reconoció el delantero de 29 años.

“Tanto querés estar en la cancha, pero después...”

“Son cosas que en el momento, de tanto que querés estar en la cancha, no lo piensas, pero después con el tiempo te das cuenta que no lo estaba”, admitió González, quien desde la vuelta en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, disputó otros diez cotejos: la revancha de cuartos de final vs. el Tricolor carioca y 9 encuentros del campeonato local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo confío en los doctores de Olimpia”

González aseguró que confía en los médicos del Franjeado y aclaró que el viaje es para tener otras posturas. “Nosotros sabemos los profesionales que tenemos en el club. Yo confío plenamente en los doctores que me operaron. Ellos me habían operado del cruzado, me salió bastante bien y por eso volví a hacerlo con ellos. Ahora es para escuchar otra versión”, finalizó.