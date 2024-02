Lucas Pratto: “Feliz por el gol, pero caliente por el resultado”

“Feliz por el gol, pero me voy bastante caliente por el resultado. Tuvimos para ganarlo y no pudimos hacerlo. Los más importante somos nosotros, tenemos que transmitir lo que queremos y que la gente se vaya feliz a su casa”, fueron las primeras expresiones de Lucas Pratto, tras el empate 1-1 frente a General Caballero JLM.

A renglón seguido, el goleador franjeado explicó: “Regalamos los primeros quince minutos, pero levantamos el juego asociándonos bien y después llegaron las lesiones que nos dejaron sin dos de nuestros mejores jugadores. Estamos en un proceso de renovación y aún queda mucho por trabajar. Nosotros, los más grandes tenemos que ayudar a los más jóvenes para salir adelante”.

En un momento del juego, Pratto bajó unos metros y se convirtió en conductor del equipo. Sobre esta situación, el “Oso” comentó: “Siempre o la mayoría de las veces me ha tocado jugar como segundo punta. Entonces hoy buscamos que Derlis pueda ganar las espaldas de los centrales. En el gol yo salgo de la posición y vuelvo a entrar, algo que complica a los centrales cuando no tienen una referencia”.

Para finalizar, el delantero de 34 años manifestó: “De a poco me voy sintiendo pleno. Tengo un peso en el que hace casi ocho años que no estaba, me mentalice para darlo lo mejor en este club que confió en mi en una etapa donde estoy comenzando el final. Físicamente me siento bien, solo me falta jugar más partidos para estar ciento por ciento”.