Víctor Bernay: “Solo faltó finalización”

“Cuando no convertís gol, parece que todo no sirve. Que no hiciste desenmarque y todo eso. Solo faltó finalización. Así como el hincha se fue dolorido y enojado, nosotros estamos adoloridos de no poder cumplir”, fueron las primeras palabras de Víctor Bernay, entrenador de Cerro Porteño tras el empate sin goles ante Sol de América.

A renglón seguido, el adiestrador azulgrna apuntó: “Creo que se generaron situaciones. Sí, claro que preocupa. Queremos y necesitamos ganar, hoy era un buen momento para volver al triunfo. Preocupa y duele, nos sentimos incómodos, lo que más queremos es ganar”.

“No se me cruzó la cabeza lo que me estás consultando (su continuidad), sé que hay un buen grupo de jugadores que trabajan con insistencia. Los futbolistas trabajan con firmeza. Mi preocupación pasa porque no convertimos goles”, concluyó.