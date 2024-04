Humberto García destaca la rebeldía de sus dirigidos

“Fue bastante disputado, uno supone que era un partido de un gol, porque no se podía elaborar mucho fútbol y tuvieron que recurrir a otras maneras de llegar, creo que no merecimos perder, pero esto es fútbol, nos equivocamos en las llegadas, en las definiciones, pero procuraron, eso es importante, nos deja contentos que el equipo haya tenido rebeldía, reacción y que haya intentado empatar el partido”, apuntó el conductor azul.

El técnico danzarín, expresó que en los trabajos semanales lo desarrollan pensando en la tabla de promedios. “Hay mucha tristeza en el vestuario, porque se procuró bastante para emparejar el partido y no lo pudimos hacer. Nuestro pan de cada día en estos momentos es intentar ganar los puntos en juego para salir de esa incómoda posición, en la tabla de promedios, se intenta, semana a semana estamos trabajando, analizamos siempre el promedio de reojo”.

El “Botellón” aseguró que las condiciones del campo de juego atentó contra el buen espectáculo. “Jugando en esta cancha no puede haber un buen espectáculo, pero el campo de juego es para los dos equipos, no fue ideal para nosotros ni para Guaraní, pero son las reglas del juego, no culpamos las condiciones de la cancha, porque fue para los dos equipos. Solamente que el espectáculo fue un poco más deslucido, de lo que podía haber sido el juego en un campo normal”.