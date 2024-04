¿Cómo están Olimpia y Cerro Porteño con los minutos Sub 19?

El Boletín Sub 19 del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo está actualizado. A poco del inicio de la jornada catorce, con Sol de América vs. Sportivo Luqueño y 2 de Mayo vs. Cerro Porteño, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) publicó la cantidad de minutos de los juveniles en los doce clubes después de disputar trece fechas del campeonato.

El Auriazul de Julio César Cáceres es el equipo que más utilizó al Sub 19: lleva 707 minutos y está a solo 93 de completar. El segundo lugar ocupa el Danzarín de Humberto García con 522 jugados y 278 por disputar. Por su lado, Olimpia es el mejor ubicado de los grandes: cuarto con 387 jugados y 413 por disputar. Por su lado, Cerro Porteño es décimo con 302 jugados y 498 por disputar.

Sub 19: Los minutos de los doce clubes