Víctor Bernay: “En el primer tiempo no fuimos competitivos”

“En el primer tiempo no fuimos competitivos. No tuvimos el valor de hacernos responsables de jugar con intensidad y con criterio. Nos merecimos los dos goles que nos hicieron y el rival mereció irse con el triunfo” fueron las expresiones del entrenador de Nacional, Víctor Bernay, tras la derrota 3-1 ante Guaraní.

A renglón seguido manifestó: “En el segundo tiempo se logró competir confirmeza. Tuvimos un par de situaciones de gol y sabíamos que nos exponíamos a los contrataques, porque el rival maneja muy bien los tiempos. Creo que la derrota fue justa, porque el primer tiempo que hicimos no está dentro de lo que debemos hacer como equipo”.

“Nosotros no tuvimos el nivel en el que deberíamos estar. En el primer tiempo no fuimos un equipo que presionó bien, flotó muchísmo y nosotros tenemos que buscar que el rival se equivoque a partir de la presión y no por si solo. En partidos anteriores lo hicimos muy bien (Libertad, Olimpia y Racing de Montevideo), pero en esta ocasión no”, concluyó el DT de la Academia.