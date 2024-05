Adrián Alcaraz: “las dos victorias seguidas nos ayuda”

“Muy feliz por esta victoria que conseguimos, contento por mi nivel, estoy haciendo buenos partidos y llegando a los goles. Siempre es importante sumar de a tres, las dos victorias seguidas nos ayuda bastante como grupo y debemos seguir así”.

Lea más: Sportivo Ameliano vs. Guaraní: El aborigen golea y suma puntos importantes

“El atacante perteneciente a Libertad alcanzó la cima de la tabla de artilleros con seis tantos, de los cuales tres anotó en Villa Elisa. “Cuando me enteré que iba a venir acá (estadio Luis Alfonso Giagni) me puse muy contento, porque cuando debuté con Guaraní me fue bien, y hoy pude convertir otra vez”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El delantero aurinegro resaltó la importancia de aprovechar la superioridad numérica para acomdarse en el terreno de juego. “Estábamos con un jugador más, eso nos ayudó a acomodarnos más en la cancha, que no estaba en buenas condiciones, pero de igual forma nos salió el juego y aprovechamos las ocasiones que nos tocó”.