Cerro Porteño derrotó a Libertad y es nuevo puntero del torneo Apertura

Cerro Porteño no falló en la visita a La Huerta por la décimo sexta ronda. El Ciclón tenía la oportunidad de escalar a la punta del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo y continuar dependiendo de sí mismo: y los dirigidos por Manolo Jiménez vencieron 3-1 a Libertad y son nuevo líderes del certamen a pesar de que comparten puntaje con el Gumarelo.

El Azulgrana jugó a la altura de las circunstancias, situación que ocurría hace años. Tomó el protagonismo del partido, dominó al rival desde el principio y a pesar de errar numerosas situaciones de gol, pudo abrir el marcador en la primera etapa. Juan Manuel Iturbe, con un remate desde fuera del área, convirtió el 1-0 a los 26 minutos.

Cerro Porteño, más que Libertad en el primer tiempo

Cerro Porteño fue más que Libertad en la complementaria. No fue al relajo con la ventaja. Insistió, pero no acompañó los ataques con contundencia. Y en su propia, salvo un remate de Óscar Cardozo, que nace de un rebote en la cabecera del área y termina muy cerca del palo izquierdo de Jean Fernandes, los de Barrio Obrero no sufrieron en los primeros cuarenta y cinco minutos.

En el segundo período, el local arrancó con otro ritmo y encontró el empate inmediatamente y después de dos cabezazos dentro del área. Centro desde la derecha y asistencia de Matías Espínoza, quien ganó en el salto sobre Alan Benítez y permitió que Cardozo, teniendo revancha tras aquel zurdazo de la etapa inicial, supere a Javier Báez y defina para el 1-1 a los 49 minutos.

La historia pudo haber cambiado para el supercampeón, pero fue un momento fugaz, como casual. El equipo de Manolo recuperó el ánimo y empezó a trabajar en el segundo, con mucha confianza y seguridad. Minuto 53′, balón detenido, rebote y centro, mientras todos salían del área a presionar para que Iturbe quede mano a mano con el arquero y convierta de cabeza para el 2-1.

El 2-1 encaminó la victoria de Cerro sobre Libertad

Ese segundo tanto, sin ninguna duda, encaminó a Cerro Porteño a un triunfo contundente. A los 62 minutos, Juan Manuel Iturbe, la gran figura del azulgrana, generó una jugada de derecha a izquierda y asistió a Cecilio Domínguez, quien en cortada, de izquierda a derecha, quedó cara a cara con Rodrigo Morínigo, definiendo rápido y colocando al ángulo para el 3-1.

La rotación inicial de Manolo y los cambios en el segundo tiempo mantuvieron fresco y dinámico a Cerro Porteño. Salvo un remate de Alejandro Silva que Jean desvió al corner, el Ciclón no sufrió una jugada de Libertad. Es más, el cuadro de Barrio Obrero estuvo más cerca del tercero, una con Alan Benítez, otra con Fernando Fernández y una última con Gabriel Aguayo.

Cerro Porteño, con ventaja por el duelo entre sí

Cerro Porteño y Libertad comparten puntos con 32 cada uno, pero por el criterio de desempate en duelos entre sí, el Azulgrana saca ventaja sobre el Gumarelo: si ambos terminan en la cima del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo, el Ciclón será campeón (en la primera rueda empataron 1-1). Por su parte, la diferencia con el escolta Olimpia es de 7 unidades.