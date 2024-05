Juan Pampliega: “El trabajo táctico estuvo casi a la perfección”

“El balance que esperábamos era otro, pero no se puede reprochar nada. La exigencia física fue la mejor, porque si a mi me costaba que estaba afuera, no me imagino lo que fue para los futbolistas. El trabajo táctico estuvo casi a la perfección, aunque lamentablemente quedan cosas por corregir”, fueron las expresiones de Juan Pampliega, asistente técnico de Trinidense, luego de la derrota 2-1 ante Nacional Potosí.

“La derrota duele muchísimo porque el plantel estuvo a la altura de lo que exige jugar en estas condiciones (altura). Queda trabajar, levantar cabeza, pero tenemos que felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron ante un adversario y en un terreno muy complicado”, concluyó el profesional del auriazul de Trinidad.

Por su parte, Aldo Pereira, autor del gol de Trinidense, indicó: “Cuesta bastante jugar en la altura, pero por pequeños detalles se nos fue la victoria en el tramo final del partido. De todos modos, el grupo está contento por el esfuerzo que se hizo y por haber peleado hasta el final”.