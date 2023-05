Primera B: Benjamín Aceval se impone en casa

Estadio: Don Isidro Roussillón (Villa Hayes). Árbitro: José Franco. Asistentes: Jorge Martínez y Digno Salinas. Cuarto árbitro: Juan Franco.

Benjamín Aceval: Diego Grégor; Sílver Vázquez, Rolando Bogado (39′ Julio Tintel), Luis Benítez y Lázaro Vázquez; Kevin Quiñónez, Fernando Acuña (52′ Willian Cuevas), Pedro González y Hugo Gómez (68′ Carlos Brítez) Santiago López y Nery Castro (68′ Agustín Morel). D.T.: Rubén Roussillón. Silvio Pettirossi: Leonardo Caballero; Luis Benítez, Alejandrino Gamboa, Óscar Tillería y Rubén Narváez (67′ Alex Marin); Alexander González, Rubén Pérez (72′ Santiago Mencia), David Quintana (61′ Jonathan Amarilla) y Fulgencio Oviedo; Fabio Mendieta (72′ Diego Cardozo) y Luis Amarilla (61′ Gustavo Maldonado). D.T.: Félix Torres.

Goles: 2′ Santiago López, 36′ Pedro González y 47′ Kevin Quiñónez (BA); 25′ Fabio Mendieta, de penal (SP). Amonestados: 65′ Tintel y 67′ Grégor (BA); 70′ Benítez (SP).

* Hoy, a las 10:00: en el estadio Optaciano Gómez, Sportivo Limpeño vs. 29 de Setiembre. (arbitraje de José Cuenca); 15:00: en el estadio Rubén Ramírez, 3 de Noviembre vs. 3 de Febrero RB (Gustavo Cáceres); en el Complejo Tembetary, Atlético Tembetary vs. Atlántida (Denis Ortega); en el estadio Jardines del Kelito, River Plate vs. Deportivo Capiatá (Augusto Alvarenga).

* Mañana, a las 10:00: en el estadio Fortín de Tacumbu, Presidente Hayes vs. General Díaz; 15:00: en el estadio Herminio Ricardo, Cristóbal Colón JAS vs. Cristóbal Colón Ñemby; en el estadio Eleuterio Sánchez, Humaitá vs. Sportivo Iteño.