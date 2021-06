¿Qué dijo Francisco Arce de Luis Fariña en febrero de 2020?

Cerro Porteño y Luis Fariña reactivan el contrato suspendido entre ambos para el retorno del mediapunta a Barrio Obrero. El argentino de padres paraguayos había llegado al Ciclón en 2019, jugó pocos partidos y dejó la institución por un problema de salud. “Empecé a sentirme un poco raro en las vacaciones. Era una sensación que no conocía. Tenía a mi familia bien, en lo personal no había problemas, había trabajado mucho para que un club grande como Cerro Porteño se interesara en mí... A medida que pasaba el tiempo, eran cada vez más continuos los ataques de ansiedad y de pánico. Me agarraban una vez por semana, cada tres días o cuatro”, reveló el jugador en mayo de este año.

“Me estoy poniendo bien físicamente, entrenándome por mi cuenta para tratar de volver al fútbol en junio. Es para lo que estoy trabajando. Es complicado para cualquier jugador volver y agarrar ese ritmo que requiere un futbolista de elite. Aproveché este tiempo que estuve parado para trabajar en el aspecto mental, como aprender a respirar por mi problema de ansiedad. Sentía que tenía que parar un poco la pelota y darle más bola a lo mental, algo a lo que en otro momento no le daba tanto interés”, agregó Fariña, que aseguró que superó el trastorno de ansiedad, trabajó físicamente en los últimos meses y que está listo para regresar a la competencia.

Al aún tener vínculo con el Azulgrana, después de un acuerdo y por deseo de Francisco Arce, quien gusta de la calidad del mismo, Fariña vestirá nuevamente la camiseta de Cerro. En febrero de 20020, antes de la pandemia del coronavirus, el entrenador paraguaríense había sentenciado una frase sobre el mediapunta: “Lo sigo esperando”. “Si me preguntan a mí, les digo que yo lo sigo esperando. Luis es un futbolista que reúne características que nos gustan mucho. Es un tipo de jugador que puede jugar por dentro y filtrar pases, es alguien distinto. Es alguien del club y lo deben cuidar. Su ausencia no es una cuestión técnica, es una cuestión médica y dirigencial”, aclaró por entonces.