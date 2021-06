“Sufría ataques de pánico y no tenía ganas de vivir”, Luis Fariña y la causa que suspendió el contrato con Cerro Porteño

Luis Fariña reveló el problema de salud que atravesó y que obligó a suspender el vínculo con Cerro Porteño. En 2019, el mediapunta fue contrato por el Ciclón, pero la estadía duró poco. ¿La razón? El jugador contó en mayo al Diario Olé: “Fue de un día para el otro. Al terminar la temporada en Portugal, donde me fue muy bien, empecé a sentirme un poco raro en las vacaciones. Era una sensación que no conocía. Tenía a mi familia bien, en lo personal no había problemas, había trabajado mucho para que un club grande como Cerro Porteño se interesara en mí... A medida que pasaba el tiempo, eran cada vez más continuos los ataques de ansiedad y de pánico. Me agarraban una vez por semana, cada tres días o cuatro. Cuando llegué a Paraguay, me seguía pasando lo mismo”, comenzó.

“Primero, empecé a contarles a mis familiares y a mi representante. Encima, como yo era nuevo en el club, me daba vergüenza hablar eso con la gente que me había contratado hacía una semana. Pero bueno, arranqué con psicología, sin tomar nada. Pero como se me hacía muy difícil manejarlo, pasé a tomar algunos medicamentos”, continuó Fariña, de padres paraguayos, quien reconoció el trato que recibió en el club paraguayo. “Diez puntos. Entendieron a la perfección lo que yo estaba viviendo. Me apoyaron en todo momento, me pusieron los mejores profesionales para que pudiera salir adelante. Recién dos meses después de llegar conté lo que me pasaba. Había bajado mucho mi rendimiento porque había empezado a tomar medicamentos que jamás me habían dado. Era notorio”, explicó.

Fariña añadió que había momentos en los que deseaba estar solo, sin ganas de vivir. “Tengo dos hijos hermosos. Mi mujer, mis viejos y mis hermanos están bien. Para cualquiera sería una vida privilegiada. Pero cuando me sentaba a tomar mates y se me acercaban mis hijos o mi esposa, por ahí les decía: “Déjenme que quiero estar solo”. No tenía ganas de estar, de vivir. Por varios meses me pasó de volver de entrenarme y estar todo el día tirado en la cama o el sillón de mi casa. Eso era lo más difícil. Muy complicado tener que rendir pasando un momento así. Llegar a la cancha a poner la mejor cara, cuando estaba destruido por dentro. O tener que jugar bien ante treinta mil o cuarenta mil personas que ni saben lo que vos tenes”, mencionó.

Recuperado por completo, el argentino-paraguayo regresa a la competencia y reactiva el vínculo con el Azulgrana. “Me estoy poniendo bien físicamente, entrenándome por mi cuenta para tratar de volver al fútbol en junio. Es para lo que estoy trabajando. Es complicado para cualquier jugador volver y agarrar ese ritmo que requiere un futbolista de elite. Aproveché este tiempo que estuve parado para trabajar en el aspecto mental, como aprender a respirar por mi problema de ansiedad. Sentía que tenía que parar un poco la pelota y darle más bola a lo mental, algo a lo que en otro momento no le daba tanto interés. Y bueno, siento que ya estoy preparado para jugar otra vez”, reconoció al medio argentino.