“Estoy preparado y quiero sacar la mejor versión de mí”

Cerro Porteño está a horas de oficializar al tercer refuerzo. Un conocido, que llegó en 2019, pero por un problema de salud paró la pelota y suspendió el contrato con el Ciclón. Recuperado y con ganas de volver a competir, Luis Fariña regresó a Paraguay el martes para vestir nuevamente la camiseta azulgrana. “Muy contento de volver a estar en el país, de volver al club. Faltan algunas cosas, la revisión médica por terminar, pero con muchas ganas de reincorporarme a Cerro”, expresó el mediapunta, que reveló que ya conversó con Francisco Arce.

“Volver es un objetivo que yo me plantee el día en que abandoné el club por los motivos que ya todos saben. Era un objetivo personal que tenía, hoy día me siento preparado y con muchas ganas de volver al club. A los hinchas no los voy a dejar afuera con todo el agradecimiento porque fue otra motivación que hizo que quiera volver al club”, agregó Fariña, quien este miércoles realizará las pruebas médicas y de superar las mismas, posteriormente firmará la renovación del vínculo por una temporada más.

“Está todo encaminado, lo único que falta es la realización médica y si Dios quiere y todo sale bien, seguramente en estos días estaré entrenando con el grupo. Será, sino me equivoco, un año más y después se irá viendo, si confirman que está todo bien y yo vuelvo a sentirme bien dentro de la cancha, seguramente se extenderá”, agregó el exRacing, que hace dos años fue incorporación en la era Miguel Ángel Russo. El diestro había debutado con gol en la victoria 3-0 en La Nueva Olla sobre Atlántida por la Copa Paraguay.

Desde el momento en el que avisé que estaba preparado para jugar al fútbol, los dirigentes, la gente, el técnico y los compañeros, fue hermoso. Hoy día estoy aquí y quiero sacar la mejor versión de mí (…) Lo vengo siguiendo a Cerro desde que me fui. Le toco salió salir campeón al equipo. Tenemos un gran equipo, con muchas ganas de sumarme”, culminó Fariña, quien acompaña a Fernando Romero, el atacante exNacional y Guaireña, y Rafael Carrascal, el volante exAmérica de Cali, como las incorporaciones para la triple competencia del segundo semestre.