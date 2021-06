Luis Fariña superó la revisión médica y solo resta el contrato

Cerro Porteño oficializará en las próximas horas o el jueves al tercer refuerzo: Luis Fariña. El argentino de padres paraguayos regresó al país el martes para vestir nuevamente la camiseta azulgrana. Incorporación en la era de Miguel Ángel Russo en 2019, el mediapunta abandonó el club meses después a causa de un trastorno de pánico y ansiedad, revelado por el mismo futbolista en una entrevista al Diario Olé en mayo de este año.

Este miércoles, Fariña realizó las pruebas médicas, superando todas para cumplir con el primer paso, el más importante, camino a la reactivación del contrato. Después de suspender el vínculo para viajar e iniciar el tratamiento en Argentina, el atacante también extenderá el vínculo por una temporada más. “Volver es un objetivo que yo me plantee el día en que abandoné el club por los motivos que ya todos saben”, expresó el diestro al aterrizar en Asunción.

Antes de regresar, el ex-Desportivo Aves conversó con Francisco Arce, quien en febrero de 2020 había manifestado “lo sigo esperando” en referencia a Fariña. “Ya hablé con Chiqui (Francisco Arce), le agradecí personalmente a él. Que me haya bancado durante un año sin jugar y que me haya esperado, la verdad habla muy bien de él y le estoy muy agradecido”, puntualizó el ofensivo, que según los análisis no presenta ninguna lesión física.

Lo que sí deberá realizar Fariña, y quedará en manos del preparador físico Francisco Núñez, es la puesta punto. El último partido del ex-Racing de Avellaneda fue el 26 de octubre de 2019, cuando arrancó de titular y fue reemplazado a los 56 minutos en el triunfo 2-1 sobre Guaraní en el Rogelio Livieres. Desde entonces, las actividades físicas fueron particulares, sin la intensidad que exige y necesita un jugador de la máxima categoría.