Juan Manuel Iturbe: la oferta de Cerro y la conversación con Francisco Arce

La segunda parte de la temporada estará nuevamente cargada en el calendario de Cerro Porteño. De los tres campeonatos que afrontará desde julio, la prioridad, como en cada participación, será la Copa Libertadores. Por eso, Francisco Arce necesitará un plantel capaz de competir a la altura de los brasileños, los principales rivales en el certamen continental. El primero es Fluminense, adversario en los octavos de final. Aunque ya llegaron tres refuerzos, el entrenador podría sumar otros dos.

En el día en el que el Ciclón perdió 2-1 con Sol de América en el segundo amistoso de pretemporada, Juan Martín Figueredo, periodista de ABC, reveló que el conjunto de Barrio Obrero inició tratativas por Adrián Martínez y Juan Manuel Iturbe. En el caso del primero, Libertad tiene intenciones de ceder al atacante y pese de que la prioridad fue el mercado internacional, la llamada del delegado Ariel Martínez al Gumarelo abriría una oportunidad para que el argentino vista la camiseta azulgrana.

Por su lado, la historia con Iturbe es distinta. No hay institución de por medio y las negociaciones son directamente con el ofensivo. Libre del Pumas de México, el nacionalizado paraguayo, que debutó con Cerro en el 2009, ya recibió una propuesta, pero aún no respondió. A pesar de que todavía no hay un sí o un no, el diestro ya mantuvo conversaciones con Francisco Arce, quien dirigió al exPorto, Roma, River Plate, entre otros, en la selección paraguaya.

Los próximos días serán clave para confirmar a Martínez e Iturbe, que deben ingresar a la lista de buena fe de la Libertadores para disputar el torneo internacional desde el 13 de julio, fecha en el que Cerro recibirá al Tricolor carioca en la idea de la serie de los 16 mejores. Los dos atacantes sumarían a Fernando Romero, Rafael Carrascal y Luis Fariña, las primeras incorporaciones, que el miércoles formaron parte del choque contra el Danzarín en el Parque Azulgrana.