“Alan Rodríguez no llegará para jugar el superclásico”

Cerro Porteño triunfó en Villarrica, achicó la diferencia con Guaraní y ya apunta al superclásico. En el mano a mano con el Aborigen, puntero del torneo Clausura con 28 unidades, el Ciclón tiene en el camino a Olimpia, que viene de caer 3-1 contra el Aborigen en el clásico más añejo. Pensando en el choque contra el Decano, Francisco Arce tiene a disposición a todos los que formaron parte de la victoria 2-0 contra Guaireña por la décimo tercera jornada.

Salvo un posible ingreso de Robert Morales, quien anotó contra River Plate y nuevamente convirtió en el Parque del Guairá, el DT no tendrá otro retorno ya que Alan Rodríguez, el lateral izquierdo titular, fue descartado por el mismo técnico para el derbi del domingo en La Nueva Olla. “Alan Rodríguez no creo que llegue. Son dos semanas de reposo al principio, pasó solo la primera y yo creo que no llegue para jugar el clásico”, confirmó el estratega paraguaríense.

Por otra parte, Arce explicó la razón por la que Morales es suplente. “Él venía de una lesión. Dos fechas, en la fecha anterior entrenó desde el jueves (Cerro jugó lunes) y era complicado ponerlo de arranque de esa manera. Ahora completó otra semana y vamos a revisar todo eso para ver como hacemos para el siguiente partido”, manifestó el técnico sobre el atacante, que alcanzó los trece goles con la camiseta azulgrana desde el 2020.