Cerro Porteño: el superclásico con el 50% de La Nueva Olla

La jornada 13 del torneo Clausura acabó con el triunfo de Cerro Porteño, que con goles de Robert Morales y Alan Benítez derrotó 2-0 a Guaireña en el Parque del Guairá. El Ciclón achicó la desventaja con Guaraní a tres puntos y continúa peleando por el campeonato. Con una semana más reducida que el tradicional rival, que jugó el domingo y perdió el clásico más añejo, Francisco Arce y compañía comienzan a preparar el superclásico desde este martes.

Lea más: “El equipo pelea el título porque tiene mas cuestiones positivas”

El Azulgrana recibirá a Olimpia, último en la clasificación del certamen, a las 18:00. La novedad, minutos después de la victoria sobre el Albiceleste en Villarrica, fue el aumento de la capacidad de los estadios para el ingreso de los hinchas a los partidos del campeonato. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) decidió habilitar el 50% de los escenarios. Por ende, el choque contra Olimpia tendrá más público el domingo.

Lea más: “El domingo tenemos el superclásico, que es otra final”

Arce tiene a todos los que viajaron al Departamento del Guairá a disposición. La primera baja es Alan Rodríguez, quien por lesión no llegará el encuentro. “Alan Rodríguez no creo que llegue. Son dos semanas de reposo al principio, pasó solo la primera y yo creo que no llegue para jugar el clásico”, mencionó el DT con relación al lateral, que fue reemplazado por Daniel Rivas, quien continuará en la posición para el duelo contra el Franjeado.