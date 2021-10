Francisco Arce y una apuesta por la misma formación

La victoria 2-0 en el siempre complicado Parque del Guairá generó días de tranquilidad en la antesala del superclásico. Cerro Porteño, por un lado, continúa en la pelea por el torneo Clausura 2021 y, por el otro, llega en racha de triunfos al partido contra Olimpia. En una semana en la que no descansó como el tradicional rival, que el martes licenció a los jugadores, Francisco Arce aprovechó cada jornada para recuperar a los futbolistas que enfrentaron a Guaireña.

Con todos a disposición, el entrenador tiene menos dudas que Julio César Cáceres para la definición del once: sería prácticamente el mismo que triunfó en Villarrica. La decisión de repetir el equipo va contra el momento de Robert Morales, quizás la única incógnita que en algún momento pudo tener Arce. El delantero tardó cuarenta segundos en anotar en la ronda pasada y por tercer juego seguido, convirtió para el Ciclón: el 2-0 vs. Libertad, el 2-0 vs. River Plate y el 1-0 vs. Guaireña.

El paraguaríense mantendría a Morales en el banco para sostener la alineación que venía reiterando, con Federico Carrizo y Claudio Aquino en la elaboración y con Mauro Boselli como único referente de área. El joven de 22 años, que en el clásico pasado había ingresado en la complementaria y sentenció el resultado con el tercer tanto (3-0), será nuevamente alternativa, una que en los últimos juegos tuvo efecto goleador para establecer una marca: anotó contra los nueve rivales del torneo.

Con la zona de ataque confirmada, de mitad de cancha hacia atrás, el DT mantendrá a Alan Benítez, quien marcó el 2-0 contra el Albiceleste, como volante, insistiendo con al dúo que forma con Alberto Espínola por derecha. Por su lado, también apuesta por Daniel Rivas en el lateral izquierdo. El defensor, que disputará el derbi por primera vez, ocupó el lugar de Alan Rodríguez, quien sufrió una lesión muscular y no completó con las dos semanas de recuperación.

Por ende, los elegidos otra vez por Arce son Jean Paulo Fernandes, clave con dos tapadas en el cotejo anterior; Alberto Espínola, quien jugará el tercer partido desde superar una lesión ligamentaria, Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas; Alan Benítez, Rafael Carrascal, Ángel Cardozo Lucena, Claudio Aquino; Federico Carrizo y Mauro Boselli, quien arrastra una sequía goleadora: la última vez que convirtió fue en el clásico de la primera rueda.