“Estoy seguro que Olimpia le sacará puntos a Cerro Porteño”

Guaraní y Cerro Porteño pelean por el torneo Clausura en un mano a mano con tres puntos de diferencia cuando restan 15 unidades y un partido entre sí, que será en la última jornada en el Rogelio Silvino Livieres. En la siguiente ronda del certamen, el puntero y el escolta serán locales, pero jugarán en días diferentes: el Aborigen enfrentará a Sportivo Luqueño el sábado a las 20:15, mientras que el Ciclón medirá a Olimpia el domingo a las 18:00.

En el Aborigen, que primero debe superar al Auriazul en Dos Bocas, esperan que el Decano robe puntos al Azulgrana en La Nueva Olla. “Estoy seguro que le sacará puntos. Olimpia está bastante bien, no entiendo en la posición en la que está. Me sorprendió porque tiene jugadores de jerarquía. No importa en que posición está cada uno. Yo creo que Olimpia le sacará puntos”, expresó Javier Acosta a ABCTV, durante la presentación del nuevo sponsor del club.

“Primero uno tiene que hacer su trabajo y a partir de ahí seguramente el domingo estaremos mirando expectantes”, agregó el director deportivo del Aurinegro sobre el superclásico. El Franjeado, último en la tabla del campeonato, pelea por acceder a la Copa Libertadores, la prioridad en el resto del curso actual. La lucha del conjunto de Julio César Cáceres, quien no tendría a disposición a Roque Santa Cruz, es con Nacional, que tiene tres puntos de ventaja en la clasificación anual.