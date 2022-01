Impugnan a Recalde y Zapag

“Presentamos tres impugnaciones, una es en contra de Rubén Recalde, no tiene antigüedad necesaria para ser candidato, el estatuto dice que tiene que tener más de diez años como socio, el tiene 9 años y meses, tampoco encontramos una trayectoria en el deporte nacional. Y también presentamos impugnación sobre la candidatura de Juan José Zapag”, confirmó Balbuena a la 730 AM, ABC Cardinal.

Sobre el caso de Juan José Zapag, señaló. “Zapag fue electo y reelecto como presidente de Cerro Porteño varias veces y el estatuto del club establece una cantidad mínima en que puede ser reelecto en forma alternada y consecutiva, y ahora él ya no puede ser candidato a presidente. Ya hizo uso de su reelección en forma consecutiva y alternada”.

“Esto tiene que resolver el TEI (Tribunal Electoral Independiente) que tiene miembros recusados, además presentaron contra el actual presidente del TEI”, añadió.

Sobre la tercera impugnación, afirmó. “Una tercera impugnación es por un síndico suplente de Juan José Zapag que no está en el padrón, al no estar no puede ser candidato, es Ariel Venialgo”.

A partir de ahora qué se viene, fue la consulta a Balbuena. “La impugnación de un candidato no impugna la lista, hay un mecanismo para que sea reemplazado por otro candidato. Hay plazos que cumplir, el TEI tiene que abocarse a correr traslado para presentar los alegatos para resolver las impugnaciones, es parte de un proceso electoral”, concluyó.