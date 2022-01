“El socio decidirá si quiere la continuidad de los fracasos o la renovación”

“Tengo entendido que seremos dos competidores porque Mundo Cerro no lo va a sustituir a Rubén Recalde. Será para el socio cerrista definir si quiere la continuidad de los fracasos deportivos o la renovación del club y la búsqueda real de logros deportivos internacionales que nosotros estamos buscando”, dijo Ullón a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Hay dos modelos que se van a enfrentar, el modelo del mecenazgo, el modelo de la administración de un clan familiar contra un modelo moderno que intentamos implementar dentro del club, de búsqueda de logros económicos y deportivos, además, de devolverle al socio cerrista el club”, añadió.

Fue consultado sobre las resoluciones del TEI el domingo. “En líneas generales, salvo el rechazo a la impugnación de Zapag, consideramos que estuvieron acertadas las resoluciones del TEI. Con el rechazo a la impugnación de Zapag demostramos que él mintió en la asamblea anterior donde dijo que no se iba a presentar más como candidato porque la masa societaria quería una renovación y el dijo que no se iba a presentar. El socio cerrista no es tonto, sabe que, si tuvimos 12 años de fracaso con esta administración, continuaremos así si él continúa, por eso le digo que hay dos modelos que se enfrentan”.

A pesar de eso, Ullón señala que su movimiento no judicializará la asamblea. “Consideramos que el rechazo a nuestra impugnación no se ajusta a la realidad, creemos que Juan José Zapag debía ser impugnado, aún así, no vamos a judicializar, iremos a elecciones, queremos que se hagan las elecciones este domingo”.

No quiso opinar si la salida de Mundo Cerro para participar de la asamblea el domingo será más favorable a su lista o a la de Juan José Zapag, aunque dijo que cree que el cerrista optará por el modelo que él propone.

Ratificó que quiere a Francisco Arce como entrenador. “Vamos a ratificar todas las contrataciones, porque las mismas tuvieron el visto bueno de Francisco Arce, y Francisco Arce para nosotros es una pieza fundamental en el proceso que buscamos en los próximos cuatro años, el técnico es el que debe dar la palabra final. Vamos a sentarnos a hablar con él y estoy seguro que cuando le mostremos todas nuestras ideas y proyectos, el va a querer trabajar con nosotros”.

“El cerrista tiene 12 años de frustración con esta administración, nosotros en 12 años ganamos 5 torneos, hemos tenido 18 técnicos, no se hizo ningún proceso, estamos a las puertas del campeonato y no tenemos sustituto del nueve que se fue del club”, finalizó.