Duarte: “Una oferta de Europa no se puede rechazar”

“Estoy muy feliz por este gran desafío que voy a tener, agradecido con Cerro Porteño por darme la oportunidad de jugar ahí, ahora toca tomar otro rumbo y espero que con la ayuda de Dios, todo salga bien”, aseguró en conferencia de prensa antes del viaje.

Su gran objetivo fue siempre Europa. “Feliz por lograr mi objetivo de ir a Europa, es un sueño cumplido para mí, y bueno, a trabajar para que todo me salga bien y seguir dando saltos más grandes”.

Fue una oferta que no pudo rechazar. “Estaba lo de Boca que es un club importante, pero apareció lo de Spartak y decidimos que Europa no se puede rechazar”, afirmó.

“Agradecido con Cerro Porteño, con la dirigencia, el cuerpo técnico, los compañeros que siempre me dieron la confianza, llevo buenos valores de ahí y queda agradecer a la hinchada por estar siempre, vamos a ver en el futuro para poder volver”, añadió.

En su momento pensó en dejar el fútbol. “Estaba cabizbajo cuando empezaba, no tenía espacio y busqué otro rumbo, me fui a Independiente CG donde jugué 5 o 6 partidos y me lesioné. Ahí pensé mal, pero mi familia estuvo siempre y gracias a ellos estoy en estos momentos para ir a jugar a Europa”.

De los recuerdos que lleva de Cerro Porteño y la relación con sus ahora ex compañeros, dijo. “El segundo campeonato que ganamos milagrosamente me marcó mucho. Mis compañeros siempre estuvieron para mí, Patiño, Enzo, Churín, en todo momento me apoyaron y les agradezco mucho a ellos”.

Firmó un contrato de cuatro años y piensa en la selección paraguaya. “Todavía no hablé a fondo con ellos, estoy con gran expectativa para estar ahí y jugar. El contrato es por cuatro años. Creo que estar en Europa me va a ayudar para jugar en la selección y dar lo mejor de mí”, finalizó.