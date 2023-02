Facundo Sava y el once de Cerro Porteño para buscar la clasificación

Facundo Sava no confirmó la formación de Cerro Porteño para la revancha contra Curicó Unido por la Fase 2 de la Copa Libertadores. Una semana después de ganar 1-0 en Santiago con el gol de Juan Patiño, el Ciclón busca este martes, desde las 19:00 en La Nueva Olla, sentenciar la llave y quedar a puertas de la fase de grupos (en el peor de los casos, jugará la Copa Sudamericana).

A pesar de no anunciar ni regalar pistas sobre el once, no hay tanto secreto en el probable, que será el mismo que triunfó en el Monumental durante la ida. El DT mencionó que no quiere exigir a Jean Fernandes, quien comenzó a entrenar con el plantel desde el domingo. En consecuencia y a pesar del error ante Resistencia, Miguel Martínez continúa en la portería.

En defensa, sin Eduardo Brock, quien solo podrá jugar en fase de grupos por la llegada tardía de las documentaciones, ni Pedro Álvarez, quien está lesionado, Sava mantiene la dupla Juan Patiño-Gabriel Báez en la zaga central. En efecto, Daniel Rivas también sigue en el lateral izquierdo. En el mediocampo, Ángel Cardozo Lucena y Wilder Viera son los volantes.

Por ende, la alineación del conjunto de Barrio Obrero es con Miguel Martínez; Alberto Espínola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas; Claudio Aquino, Ángel Cardozo Lucena, Damián Bobadilla, Federico Carrizo; Diego Churín y Robert Morales.