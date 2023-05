El camino de Cerro Porteño para buscar el pase a octavos de final

Cerro Porteño sufrió una humillante derrota en La Nueva Olla: perdió 4-0 con el Bolívar, que no puntuaba en Paraguay hace 44 años. El Ciclón no solo sumó la segunda caída consecutiva sino que también, quedó último en el Grupo C y condicionó por completo el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores y también, la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana.

Lea más: Cerro Porteño: así quedó en el Grupo C tras el papelón histórico

Los de Barrio Obrero tienen tres partidos que buscar el boleto a la próxima ronda o el cupo (como tercero) al segundo torneo en relevancia en el continente. Para depender de sí mismo, por una cuestión de salgo de goles (-4), el Azulgrana está obligado a ganar los encuentros que restan en la fase de grupos: uno es de local, mientras que los últimos dos son de visitante.

El complicado camino que andará el cuadro de Facundo Sava arrancará el jueves 25 de mayo, a las 20:00, en el General Pablo Rojas, donde recibirá al Palmeiras de Gustavo Gómez. Posteriormente, subirá a los 3.625 metros de altura de La Paz para medir a la Academia el 6 de junio, a las 22:00. Por último, enfrentará a Barcelona el 29 de junio, a las 20:00, en Guayaquil.

Lea más: “Es un golpe duro e inesperado, pero nos hacemos cargo”