“El jugador me hizo saber que quería ir a Cerro Porteño, no a Luqueño”

El presidente del Celaya de México, Carlos Benavides, explicó a detalle la ida del defensor Rodrigo Melgarejo a Cerro Porteño, a pesar de haber tenido un acuerdo previo con el Sportivo Luqueño. El paraguayo de 21 años firmará por un año con el Ciclón, con opción de compra.

“Hablé varias veces con el presidente (Daniel Rodríguez), nos pusimos de acuerdo en las condiciones, muy cordialmente. Ellos estaban muy apurados, porque querían presentar a Rodrigo el día lunes a las 7 de la mañana y que se presentará a entrenar”.

“Nosotros los sábados no solemos trabajar con el estudio de abogados e hicimos que los abogados corrieran con los convenios, para que ellos pudieran presentar a Rodrigo el día lunes. Pero el domingo, sobre el medio día, me comunicaron a través del respetante que el jugador quería ir a Cerro”, expresó Benavides, en charla con el Cardinal Deportivo.

“El jugador me hizo saber que no deseaba ir a Luqueño, que quería ir a Cerro. Nosotros tenemos una política de apoyar la salida de los jugadores. Es más, en ninguno de los dos préstamos el club iba a recibir un sólo dólar. Es un tema de que Rodrigo quería estar en Paraguay y jugar en un equipo importante para su crecimiento”.

“Teníamos todo avanzado con Luqueño, pero la voluntad del jugador nos dijo que quería ir a Cerro Porteño, club del cual es fanático de muy chico”, añadió el titular del Celaya.

“Yo solamente hablé con el presidente y con Rodrigo. Él me dijo que se iba a Paraguay si era Cerro, y si no lo ayudábamos a ir, él prefería quedarse en Celaya”.

“Lamento mucho por Luqueño, entiendo la frustración del presidente. Él dijo que no era serio y que estaba escondido, yo ayer tengo mensajes con él hasta la noche, diciéndole que levante el teléfono para que yo le contara paso a paso lo sucedido. No lo quería hacer. Acá no se ha escondido nadie”, sentenció el mandamás, de nacionalidad peruana.