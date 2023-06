Luqueño y su molestia por el caso Melgarejo

“Nos enteramos todos de eso, es una pena lo que pasó, hace dos meses atrás que lo venimos viendo, iniciamos las conversaciones con el Celaya, directamente con su presidente, acordamos la semana pasada, el sábado se terminaron de confeccionar los contratos. Lo estábamos esperando el domingo a la tarde, de repente nos dijeron que cayó la operación y nadie nos dijo el por qué”, afirmó a la 730 AM, ABC Cardinal.

Lea además: Rodrigo Melgarejo, nuevo jugador de Cerro Porteño

“Realmente incómoda, si se comunicaban y nos decían que tenían otra oferta y que es dificil de rechazar no nos íbamos a enojar, lo que molesta es como actuaron”, añadió el presidente Rodríguez.

Mencionó que Cerro Porteño se enteró del jugador por medio de la prensa. “Gracias a que esto salió por la prensa, Cerro se enteró que el jugador existe. Nosotros estábamos haciendo de manera callada, salió en la prensa y ya nos enteramos que se fue a Cerro Porteño”.

Rodríguez señaló que no conversó con la gente de Cerro Porteño porque él se comunicó directamente con el presidente del Celaya de México. Incluso ya se intercambiaron los contratos. Dijo que el jugador estaba entusiasmado con jugar en el Sportivo Luqueño.

Confirmó que traerán un defensor. “Este tema de Rodrigo Melgarejo lo veníamos manejando con mucho sigilo, después salió en la prensa y pasó esto. Vamos a traer otro defensor, pero no vamos a decir quien hasta que firmemos el contrato. Necesitamos cubrir el vacío de Sebastián Olmedo y reforzar el lateral izquierdo”.

No habrá transferencias. “Por ahora no vamos a transferir, tuvimos ofertas por Sergio Fretes y Marcelo Pérez, ofertas que no nos satisfizo y queremos armar un buen equipo para el torneo Clausura”, concluyó.