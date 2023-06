Robert Morales: “Me voy con una mochila cargada de desafíos”

Robert Morales, ex Cerro Porteño, llegó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en la noche del martes y charló con los medios de comunicación antes de viajar a México, donde continuará su carrera futbolística en el Toluca, club con el que se comprometerá por los próximos 4 años.

“La verdad que es algo que venía soñando hace mucho, gracias a Dios se me pudo dar ahora”, comenzó diciendo la ‘Pantera’. “Estaba ansioso, como que sí, después que no, se rechazó no sé qué cosa. Pero por suerte se llegó a un acuerdo súper bien y salió todo muy bien”, añadió.

Resiliencia tras la lesión

“Como todos supieron, la lesión no fue nada fácil. Sufrí bastante. Tuve dos cirugías en cuatro meses y sabía que no iba a ser nada fácil. Venía soñando hace bastante tiempo esto y no había de otra que seguir trabajando”, señaló el atacante, que superó una rotura de ligamento cruzado que lo marginó de las canchas por casi un año.

“Y por lo que yo veo, siempre tengo esa sensación de que siempre me falta más, no me conformo por más que esté a un buen nivel. Soy de esos que por más que haga un lindo partido, siempre digo que me hace falta más”, explicó sobre su nivel actual.

Los desafíos que vienen

“Sé bien lo difícil que va a ser, la carrera que tuvo Pepe (Cardozo) fue grandiosa. Me voy con una mochila cargada de desafíos y ahora a trabajar lo mejor posible para dar lo mejor de mí”.

Sobre el objetivo de seguir vistiendo la camiseta de la Selección Paraguaya, habiendo quedado fuera de la última convocatoria por falta de continuidad en el Ciclón, Morales comentó: “Ese es el objetivo de cada jugador, quiere representar siempre a la selección y todos sabemos que para eso uno tiene que estar al 200 por ciento”.