Julio Ullón: “Zapag debe renunciar o va a ser echado a patadas”

Julio Ullón, ex vicepresidente y ex candidato a la presidencia de Cerro Porteño, charló este lunes con el Cardinal Deportivo y apuntó a la dirigencia actual, tras los fracasos de los últimos años, que se acrecentaron luego de las recientes eliminaciones en la Copa Libertadores y Sudamericana.

“El presente es el mismo desde hace 14 años de gestión. La administración actual ha caído en errores reiterativos. En números fríos y certeros, existe un rotundo fracaso en lo deportivo y económico. Como socios vitalicios, estamos profundamente preocupados”, expresó el economista.

“Cerro no cumple con lo más mínimo. No tiene gente entendida en el departamento de fútbol, no forma un equipo para la gestión, no tiene directiva de experiencia y no tiene un departamento deportivo con gente idónea”.

“Traer un jugador de renombre como Marcelo Moreno Martins y ahora con Cecilio Domínguez, no es la solución. Cerro tiene que generar un modelo de gestión deportiva, tiene que buscar donde realmente hay flaquezas y no traer jugadores por renombres., que hace siete años no pueden brillar en un club”, afirmó.

Lea más: Cerro Porteño: La tabla del Grupo B tras debutar con derrota

Socios estudiarán intervención a la directiva

“Hay asociados cerristas con quienes nos estaremos reuniendo, gente que le voto a Zapag y a Rubén Recalde. Esta noche haremos una reunión con varios socios y vamos a ver si existe algún tipo de disposición legal por la cual se puede hacer una intervención dentro de la comisión directiva. Vamos hacer un estudio pormenorizado de los estatutos del club, para ver qué se puede hacer jurídicamente hablando”.

“Esta situación es insostenible para la gran masa societaria de Cerro”, señaló el ex vicepresidente.

“Todo el mundo habla con la falacia de que el presidente tiene que poner 700 mil dólares por año. Es mentira, Zapag no mete la mano al bolsillo hace ocho años. Cerro es autosustentable, tiene 22 millones de dólares de ingresos por año”.

“Zapag debe renunciar o va a ser echado a patadas en algún momento. El vicepresidente (Juan Carlos Pettengil) puede asumir perfectamente las riendas del club”, aseguró Ullón.