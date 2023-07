Cerro Porteño: así quedó en el Grupo B después de la goleada

Cerro Porteño estaba obligado a ganar en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20. Después de perder 3-1 con Independiente del Valle, campeón en 2020, el Ciclón debía superar a Always Ready para revivir en la pelea por un boleto a las semifinales. Los dirigidos por Diego Gavilán no solo triunfaron, si no que, golearon por 4-1.

Cerro Porteño: Grupo B de la Libertadores Sub 20

El conjunto de Barrio Obrero sumó 3 puntos y ascendió al segundo lugar de la tabla por mejor saldo de goles que Envigado, que cayó por 1-0 ante los ecuatorianos: los paraguayos están con +1, mientras que los colombianos, con 0. Por su lado, el Matagigantes, que selló la clasificación, está primero con 6 y los bolivianos, que suman dos derrotas seguidas, últimos con 0.

Cerro Porteño depende de los partidos del Grupo C

En la tercera llave, el líder es Boca Juniors con 3, mientras que Huachipato y Palmeiras suman 1 cada uno y Defensor Sporting, 0. Este jueves, el Xeneize mide a los chilenos a las 15:00 y el Verdão enfrenta a los uruguayos a las 18:00, ambos en el estadio La Portada de La Serena. Una alternativa para los paraguayos es que no haya ganador en ninguno de los dos cotejos.